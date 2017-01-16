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"شوارع السماء" كتاب جديد لوجدي الكومي
شوارع السماء

"شوارع السماء" كتاب جديد لوجدي الكومي

الإثنين، 16 يناير 2017 10:42 ص
محيط - شيماء عيسى

صدر حديثًا عن دار الشروق المجموعة القصصية “شوارع السماء” للكاتب وجدي الكومي للمشاركة في الدورة الـ48 من معرض القاهرة الدولي للكتاب والمقرر انطلاقها في الفترة من 26 يناير حتى 10 فبراير 2017.
تضم المجموعة عدد من القصص القصيرة التي تحمل بعضها العناوين التالية “شوارع السماء”، “المهاجر وأبو الهول”، “تكدير”، “سيدة الياقوت”، “داء الهمزة”، “انطفاء جوجل”، “الطريق الدائرى”، “فتى القمر”، و”أرض الدمامل”.

وجدي الكومي روائي وكاتب صحفي، وصدر له من قبل: رواية «شديد البرودة ليلًا» عام 2008، ورواية «الموت يشربها سادة» عام 2010، ورواية «خنادق العذراوات» عام 2013، ومجموعة قصصية بعنوان «سبع محاولات للقفز فوق السور» عن دار الشروق.

وحصل وجدي الكومي مؤخرًا على جائزة الإبداع العربي عن مؤسسة الفكر العربي التي أقيمت دورتها الخامسة عشرة في أبو ظبي، عن روايته”إيقاع”

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