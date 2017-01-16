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نشوب حريق في فندق عائم بأسوان‎
حريق نشب في مسكن للطالبات بمدينة أضنة جنوبي تركيا

نشوب حريق في فندق عائم بأسوان‎

الإثنين، 16 يناير 2017 10:41 ص

نشب حريق في فندق عائم بمحافظة أسوان اليوم الاثنين، أثناء وجوده بالمرسى السياحي على كورنيش النيل.

وتلقى مدير أمن أسوان اللواء مجدى موسى إخطارًا من مدير الحماية المدنية العميد أشرف عتريس، يفيد نشوب حريق في إحدى البواخر السياحية وتم الدفع بقوات الإطفاء وجار إخماد ألسنة اللهب.

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