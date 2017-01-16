قرر الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، سفر 6 حالات من المصابين في الحادث الإرهابى الذى وقع بالكنيسة البطرسية بالعباسية،بداية من اليوم الاثنين من الذين يحتاجون للعلاج بالخارج على نفقة الدولة.

وأوضح الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للرعايات المركزة والطوارئ أنه من المقرر سفر حالتين اليوم وباقى الحالات سيتم سفرهم تباعا وذلك قبل نهاية الشهر الجارى الى مستشفيات فرانكفورت وميونخ وبون واخين بألمانيا وذلك للعلاج على نفقة الدولة ، لافتا الى أن حالات المصابين تراوحت مابين شلل نصفى وتهتك بالزراع وقطع باعصاب اليد والارجل.

ونوه بأنه تم دارسة ومتابعة جميع حالات المصابين المحتجزين بالمستشفيات ، وإعداد تقارير بحالتهم الصحية لمن يحتاج السفر للعلاج بالخارج وتم عرضهم على اللجان الطبية المختصة لاستصدار قرارات للعلاج على نفقة الدولة بالخارج.

وقال مستشار وزير الصحة للرعايات المركزة والطوارئ إن جميع المصابين وذويهم تقدموا بخالص الشكر لوزير الصحة والسكان لجهوده وتذليل كافة العقبات لسفرهم وتحمل الوزارة كافة تكاليف العلاج والاقامة.