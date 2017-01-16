يستعد مسرح “أوال” البحريني لانطلاق الدورة العاشرة من المهرجان المسرحي الدولي، والذي سيقام خلال الفترة من 25 إلى 31 من الشهر الجاري، بمشاركة 6 عروض مسرحية من الإمارات وتونس وصربيا بالإضافة إلى العروض المحلية لـ”أوال”.

ولأول مرة ستشارك عروض دولية في النسخة العاشرة من المهرجان، بعدما شاركت عروض خليجية في دورات سابقة، بحسب ما أعلنه رئيس “أوال”، الفنان عبد الله ملك، في المؤتمر الصحفي الذي عقده للإعلان عن فعاليات المهرجان.

وأشار رئيس مسرح أوال إلى أن فرقة من صربيا تشارك بعمل مسرحي بعنوان “كباريه ضد الحرب”، سيعرض باللغة الإنجليزية وبطولة ممثلتين، كما تشارك فرقة تونسية بعرض مسرحي بعنوان “اثنين”، تأليف وإخراج سهيل عماري.

وسيشهد الافتتاح عرض مسرحية “جزيرة الجوري” من تأليف وإخراج عبد الله ملك، ومسرحية “الكراسي” من إخراج حسين العصفور، ثم العرض الثالث لفرقة مسرح الفجيرة بعنوان “سجل كلثوم اليومي” من تأليف الفنان العراقي محمود أبو العباس وإخراج الفنان وعضو مسرح أوال حسن رجب، وسيكون العرض الرابع من نصيب فرقة المسرح الشعبي الكويتي وهو بعنوان “خازوق في الحفلة”.

وسيتضمن ورشة تمثيل على هامشه يشرف عليها جمال الياقوت، وستبدأ الورشة قبل المهرجان بيومين، وستعرض نتائجها في حفل الختام.

ويقدم المهرجان خمس جوائز فردية لأفضل عنصر في المهرجان، إضافة إلى تكريم عناصر مؤسسة ورائدة في مسرح أوال، بالإضافة إلى تكريم شخصيات أخرى.