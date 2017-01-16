قال مصدر محلي في محافظة نينوى، اليوم الاثنين، إن زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي، أمر بإغلاق ما يعرف بـ”ديوان الجند والمهاجرين” وخيّر مسلحي التنظيم القادمين من خارج العراق بين العودة إلى بلدانهم أو تفجير أنفسهم والحصول على “72 حورية”.

وذكر المصدر، أن “البغدادي أصدر أمرًا بإغلاق ديوان الجند والمهاجرين، فيما خيّر مقاتليه غير العراقيين بين العودة إلى بلدانهم أو تنفيذ عمليات انتحارية خلال معارك الموصل”، وفقًا لموقع 24.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “البغدادي أبلغ المقاتلين أن كل واحد منهم سيحصل على 72 حورية في الجنة إذا قام بتنفيذ عملية انتحارية”، وفقًا لموقع السومرية العراقي.

وكان مصدر محلي في محافظة نينوى أفاد أمس الأحد، أن البغدادي سحب لقب “الأمير” من قيادات التنظيم في الساحل الأيسر من الموصل، وذلك بعد انهيار التنظيم أمام تقدم القوات الأمنية.