 Moheet on google
الإثنين 16 يناير 2017 10:32 صباحاً
روابط سريعة
عاجل:
البغدادي يخير عناصر "داعش" بين العودة إلى بلدانهم أو "72 حورية"
ابوبكر البغدادي

البغدادي يخير عناصر "داعش" بين العودة إلى بلدانهم أو "72 حورية"

الإثنين، 16 يناير 2017 10:43 ص
متابعات

قال مصدر محلي في محافظة نينوى، اليوم الاثنين، إن زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي، أمر بإغلاق ما يعرف بـ”ديوان الجند والمهاجرين” وخيّر مسلحي التنظيم القادمين من خارج العراق بين العودة إلى بلدانهم أو تفجير أنفسهم والحصول على “72 حورية”.

وذكر المصدر، أن “البغدادي أصدر أمرًا بإغلاق ديوان الجند والمهاجرين، فيما خيّر مقاتليه غير العراقيين بين العودة إلى بلدانهم أو تنفيذ عمليات انتحارية خلال معارك الموصل”، وفقًا لموقع 24.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “البغدادي أبلغ المقاتلين أن كل واحد منهم سيحصل على 72 حورية في الجنة إذا قام بتنفيذ عملية انتحارية”، وفقًا لموقع السومرية العراقي.

وكان مصدر محلي في محافظة نينوى أفاد أمس الأحد، أن البغدادي سحب لقب “الأمير” من قيادات التنظيم في الساحل الأيسر من الموصل، وذلك بعد انهيار التنظيم أمام تقدم القوات الأمنية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3