أكد ايهاب السعيد، الخبير الاقتصادي، أن عجز الموازنة والذي أعلن عنه وزير المالية بالأمس بحوالي 174 مليار دولار أمر طبيعي نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة، موضحا أن التأخير في اتخاذ القرارات سيزيد من العجز.

ولفت في حواره ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على شاشة صدى البلد، اليوم الاثنين، إلى أن ما نعاني منه حاليا من أزمة اقتصادية تبعات للثورة المصرية، فلكل ثورة كلفة، موضحا أن قرار تحرير سعر الصرف كان ينبغي اتخاذه منذ فترة طويلة.

وأكد أن إجراءات الاصلاح الاقتصادي تسير في الطريق الصحيح، لكن التأخير وبطء القرارات هو سبب فيما نشعر به من ارتفاع الأسعار وتخبط اقتصادي.