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سعيد اللاوندي: السيسي يسعى لتعميق التعاون الثنائي بين مصر وبيلاروسيا
سعيد اللاوندي

سعيد اللاوندي: السيسي يسعى لتعميق التعاون الثنائي بين مصر وبيلاروسيا

الإثنين، 16 يناير 2017 10:50 ص
محيط خاص

قال الدكتور سعيد اللاوندي الخبير فى العلاقات الدولية، إن زيارة رئيس بيلاروسيا لمصر تأتي فى إطار العلاقات المصرية المنفتحة على العالم التى تتبعها مصر، كما انها تعد دفعة قوية لتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين مصر ودول العالم.

وأضاف”اللاوندي” خلال مداخلة هاتفية “صباح أون”، المذاع عبر فضائية “أون لايف”، اليوم الاثنين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل على الانفتاح وتعميق التعاون الثنائي بين مصر وبيلاروسيا على مستوى كافة المجالات.

وأشار الخبير فى العلاقات الدولية، إلى أهمية الاستفادة من خبرة بيلاروسيا بمجال الزراعة والصناعة، وتعميق التعاون التجاري بين البلدين.

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