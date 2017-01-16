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قريبا .."سرايا الجابي" عن دار الرواق للنشر
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قريبا .."سرايا الجابي" عن دار الرواق للنشر

الإثنين، 16 يناير 2017 10:48 ص
محيط - شيماء فؤاد

تصدر قريباً رواية “سرايا الجابي” للكاتب إسلام البنا، عن دار “الرواق”  للنشر والتوزيع، خلال  الدورة المقبلة من معرض الكتاب .

صمم غلاف الرواية الفنان عبد الرحمن الصواف، وتعرض ضمن إصدارات دار “الرواق” فى معرض االقاهرة الدولى للكتاب خلال الفترة من ٢٨ يناير حتى ١٢ فبراير المقبل.

جدير بالذكر أن “سرايا الجابى” هى الرواية الثانية للكاتب إسلام البنا بعد روايته “باب الحجازى”، التى صدرت عن نفس الدار فى 2015.

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