ارتفاع عدد ضحايا تحطم الطائرة التركية بالقرب من بشكيك إلى 37 شخصاً

ارتفع عدد ضحايا تحطم طائرة الشحن التركية” بوينغ-747” بالقرب من بيشكيك إلى 37 شخصاً، وفق المعطيات الأولية.

وجاء على الموقع الإلكتروني لوزارة الطوارئ في قرغيزستان اليوم الاثنين: “توجد، نتيجة سقوط الطائرة، ضحايا بشرية وإصابات، ووفقاً للمعطيات الأولية حتى الساعة 11.24 بالتوقيت المحلي (08.24 بتوقيت موسكو) دُمر حوالي 15 منزلاً ولقي 37 شخصاً مصرعهم”.

ومن جانبها، أكدت وزارة الصحة في قرغيزستان أن عدد المصابين الذين نقلوا إلى المستشفى نتيجة لتحطم الطائرة ارتفع إلى 11 شخصاً.

وذكر المستشار الصحفي في السفارة التركية لدى روسيا، أورهان غازغيل، أن الطائرة المتحطمة في قرغيزستان ليست لها علاقة بالخطوط الجوية التركية بل تعود إلى شركة تركية خاصة”.

وأكدت دائرة الصحافة في مجلس الوزارء القرغيزي، أنه تم تشكيل لجنة في قرغيزستان، للتحقيق في تحطم “بوينغ 747” قرب بشكيك: “وبأمر من رئيس وزراء جمهورية قرغيزستان شكلت لجنة حكومية لمعرفة أسباب تحطم الطائرة الذي حدث اليوم في 16 كانون الثاني/يناير في قرية بإقليم منطقة تشوي”.

هذا، وكان قد أعلن اليوم عن تحطم طائرة شحن تركية من طراز “بوينغ 747” قبل وصولها إلى مطار ماناس بضواحي العاصمة القرغيزية. وكانت الطائرة تنفذ رحلة من هونغ كونغ إلى اسطنبول عبر بشكيك. ووقع الحادث أثناء محاولة الطائرة الهبوط بالمطار وسط ظروف جوية صعبة، ما أدى لسقوطها على مجمع سكني قريب من المطار.