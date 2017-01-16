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ترامب ينتقد تصريحات مدير وكالة الإستخبارات الأمريكية الأخيرة
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

ترامب ينتقد تصريحات مدير وكالة الإستخبارات الأمريكية الأخيرة

الإثنين، 16 يناير 2017 09:32 ص
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انتقد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشدة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون برينان عقب التصريحات التي أدلى بها برينان مؤخرا حول علاقة الولايات المتحدة بروسيا خلال إدارة ترامب.

وذكرت قناة “الحرة” الأمريكية اليوم الاثنين، أن ترامب تساءل إذا ما كان برينان هو المسئول عن تسريب الأخبار الكاذبة، في إشارة إلى تقرير غير موثق عن امتلاك الروس معلومات خاصة عن ترامب”.

ويذكر أن برينان كان قد انتقد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قائلا إنه “لا يحيط علما بمدى قدرة روسيا، والأعمال التي تقف خلفها حول العالم”.

وأشار برينان إلى أن “ترامب لا يعرف قيمة العقوبات الأمريكية ضد الموقف العدائي لروسيا، داعيا ترامب إلى أن يكون حذرا للغاية في مسألة تبرئة روسيا”، كما حث ترامب على التخفيف من تصريحاته التي وصفها ب”المندفعة”.

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأنه من الممكن رفع العقوبات عن روسيا، في حال أقامت موسكو علاقات جيدة مع بلاده، موضحا أن العقوبات المفروضة على روسيا ستتواصل لفترة بعد تسلمه السلطة من الرئيس الحالي باراك أوباما في 20 يناير الجاري.

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