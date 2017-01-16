اليوم .. الحكم في استئناف أمناء شرطة بالتعدي على أطباء المطريةالإثنين، 16 يناير 2017 09:37 ص
تصدر اليوم الإثنين، محكمة جنح مستأنف المطرية المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمَها في الاستئناف المقدم من أميني شرطة (مخلى سبيلهما)، لاتهامهما بالاعتداء على أطباء مستشفى المطرية العام على حكم حبسهما 3 سنوات.
كانت محكمة جنح المطرية المنعقدة بمدينة نصر أصدرت قرارا في شهر سبتمبر الماضي بحبس 9 من أمناء قسم شرطة المطرية لاتهامهم بالاعتداء على أطباء المستشفى العام 3 سنوات.
وجاء في قرار الإحالة الذي أعدّته نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافي، أن أمناء الشرطة “محمد محمد رضوان، وحسام أحمد علي، ومحمود محمد عطية محمود، والسيد أحمد عبد الحميد، وأسامة رضا محمد، ومحمد إبراهيم أحمد، ويحيى إسماعيل عبد العزيز، وعبد المنعم إبراهيم سالم، ومحمد نزيه السيد”، ألقوا القبض في يوم 28 يناير الماضي على الأطباء أحمد السيد عبد الله، ومؤمن عبد العظيم أحمد، وأحمد محسن جلالة، واحتجزوهم دون أمر أحد من الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين اعتدوا على المجني عليهم بالضرب والسب أثناء أداء وظيفتهم بالكشف على المتهم الأول، وكان ذلك باستعمال أداة نشأ عنها جرح احتاج لمدة 20 يومًا للعلاج.
وتبين من أمر الإحالة أن المتهمين بصفتهم أفرادًا بقسم شرطة المطرية، استعملوا القسوة مع المجني عليهم بالضرب؛ فأحدثوا بهم إصابات اعتمادًا على سلطات وظيفتهم، كما أهان المتهمان الأول والثاني، الأطباءَ وجميع العاملين بمستشفى المطرية بالقول.
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