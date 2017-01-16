كشف الإعلامي أحمد شوبير عن التشكيل الذي سيخوض به منتخب مصر مباراته الافتتاحية ببطولة أمم أفريقيا أمام نظيره منتخب مالي والمقرر إقامتها الثلاثاء.

وقال شوبير، من خلال برنامجه الذي يبث عبر شاشات “صدى البلد” أن تشكيل الفراعنة لن يخرج عن التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – علي جبر – سعد سمير – أحمد فتحي

خط الوسط: طارق حامد – محمد النني – عبد الله السعيد

خط الهجوم: محمد صلاح – مروان محسن – تريزيجيه

ويلتقي منتخب الفراعنة مع مالي في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الرابعة.