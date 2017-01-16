 Moheet on google
الإثنين 16 يناير 2017 08:28 صباحاً
روابط سريعة
26 قتيلا حصيلة ضحايا أعمال شغب في سجن بشمال البرازيل
الشرطة البرازيلية - البرازيل

26 قتيلا حصيلة ضحايا أعمال شغب في سجن بشمال البرازيل

الإثنين، 16 يناير 2017 09:28 ص
متابعات

ارتفعت حصيلة ضحايا أعمال الشغب التي اندلعت في أحد السجون الواقعة شمال البرازيل إلى 26 قتيلا على الأقل.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” اليوم الاثنين، أن السلطات تتوقع ارتفاع حصيلة الضحايا عقب أعمال الشغب التي استمرت 14 ساعة في سجن “ألكاكوز” بولاية “ريو جراندى دو نورتى” بعد اشتباك عدد من الفصائل المتناحرة .. وتبلغ القدرة الاستيعابية للسجن 620 سجينا لكنه يأوي حاليا نحو 1083 سجينا.

ويشار إلى أنه منذ بداية عام 2017، تسببت أعمال الشغب بين النزلاء بعدد من السجون البرازيلية في مقتل أكثر من 100 شخص.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3