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رغم لون سترته..القبض على شاذ هندي يرتكب 500 اعتداء على قاصرات
الشرطة الهندية

رغم لون سترته..القبض على شاذ هندي يرتكب 500 اعتداء على قاصرات

الإثنين، 16 يناير 2017 09:18 ص
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تمكنت الشرطة الهندية من إيقاف مجرم شاذ جنسيا، اعترف بارتكابه 500 اعتداء على فتيات قاصرات خلال 13 عاما.

وذكرت “تايمز أوف إينديا” اليوم الاثنين، أن الشرطة قبضت على المجرم في عملية أمنية كبيرة بعد نجاحه في الهرب 3 سنوات.

وأوضحت أن الأجهزة بدأت ملاحقة هذا الشخص بعد تلقيها شكاوى عديدة من عدة فتيات، وتبين لها أن حيثيات الاعتداءات التي تعرضت لها هؤلاء الفتيات تثبت أنها تمت بنفس الطريقة ونفذها شخص واحد.

وبمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة تبين أن الشخص كان يرتدي سترة حمراء في كل مرة وبنطلون جينز، وكان يخدع الفتيات التلميذات بأنه يريد أن يشتري لهن ملابس جميلة، ليأخذهن إلى مكان آخر للاعتداء عليهن جنسيا.

وبعد جمع المعلومات من السكان اتضح أن الجاني هو رجل يبلغ من العمر 38 سنة ويشتغل خياطا في إحدى المناطق بالعاصمة نيودلهي، وتمكنت بعد ذلك من القبض عليه في شرق العاصمة.

وأثناء التحقيق معه اعترف بارتكابه 500 اعتداء جنسي منذ سنة 2004، كما ارتكب 2500 محاولة اعتداء على بنات قاصرات.

من جانبها أوضحت الشرطة الهندية أن الجاني يعاني اضطرابات نفسية، مشيرة إلى أنه يفكر بطريقة غريبة، وأنه كان يعتقد جازما أن الشرطة لن تقبض عليه أبدا ما دام يلبس سترة حمراء.

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