"داعش" يخطف 13 معلما من مدرسة دينية بأفغانستانالإثنين، 16 يناير 2017 09:15 ص
أعلنت السلطات الأفغانية أن تنظيم “داعش” اختطف، امس الأحد، 13 معلما من مدرسة دينية في ولاية ننغرهار شرق أفغانستان.
وأشار بيان صادر عن حاكم ننغرهار إلى أن “مسلحين موالين لتنظيم داعش الإرهابي أقدموا، في الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم، على اقتحام مدرسة دينية تدعى شبوله وخطفوا عددا من رجال الدين وحفظة القرآن الكريم”.
وأوضح البيان أن عملية الخطف تمت أثناء إشراف الأساتذة على الامتحانات في المدرسة.
ووفقا للمسئولين في ننغرهار، فقد قام المتطرفون بنقل الرهائن إلى منطقة “نري أوبه”، وقد بدأت القوات الأمنية عمليات من أجل تحريرهم.
وكانت سلطات الولايات أعلنت، يوم أمس، أن تنظيم “داعش” أضرم النار في أكثر من 60 منزلا للمدنيين، كان سكانها قد أخلوها بسبب تهديدات المتشددين، وذلك في منطقة كوت في ننغرهار.
وانتشر مسلحو “داعش” بالتدريج في مناطق أخرى خارج الإقليم، ما زاد الضغط على قوات الأمن الأفغانية وسط تزايد نشاط المتشددين.
ويذكر أن مناطق متفرقة من أفغانستان تعاني، خاصة خلال الأشهر الأخيرة، من تدهور ملموس للأوضاع الأمنية، إذ تمكنت حركة “طالبان” المتشددة من السيطرة على مناطق ريفية وبدأت بشن هجمات على المدن الكبيرة، في الوقت الذي ازداد فيه تأثير المجموعات المتطرفة في مناطق شرقية من البلاد، بما في ذلك تنظيم “داعش” الإرهابي.
وفي أحدث تجليات التدهور الأمني الذي تعاني منه أفغانستان، قتل 13 شخصا بينهم 5 ديبلوماسيين إماراتيين، بتفجير انتحاري وقع بدار ضيافة حاكم قندهار الأسبوع الماضي.
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