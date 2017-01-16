قال الكابتن عماد متعب إنه عقب الهزيمة لا يخرج من المنزل على الإطلاق، ولكن زوجته تأتي في الأوقات الصعبة وتطلب منه الخروج أو السفر، وهو أمر مستحيل بالنسبة له.

وأشار متعب، في تصريحات لبرنامج “كل يوم” مع اﻹعلامي عمرو أديب على قناة “أون اي” مساء اﻷحد ، إلى أن هناك بعض المناسبات لا يذهب إليها بسبب تعرض الفريق للخسارة، ولذلك كان يطلب منها الدعاء بالفوز حتى لا يتم إلغاء المناسبة.

وكشف لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، إن حازم إمام الكبير، وجمال حمزة، وشيكابالا، من اللاعبين الذين كانوا يشكلون فارقا كبيرا مع فريق الزمالك، وكانوا يشكلون تهديدا كبيرا على الأهلى.

وقال “متعب”، إنه متزوج من يارا من 5 سنوات، وأنه سعيد بزواجه”.

وأضافت “نعوم”، “حياتي أنا ومتعب طبيعية كأي زوجين، لكن مشاكلنا كتير”.