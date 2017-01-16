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حمدي زكي: أنا مش "ديكور" وسأرحل عن الأهلي
محمد حمدي زكي44

حمدي زكي: أنا مش "ديكور" وسأرحل عن الأهلي

الإثنين، 16 يناير 2017 09:10 ص
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أعرب محمد حمدي زكي، لاعب النادي الأهلي، عن حزنه الشديد عقب إعلان المارد الأحمر، عن قائمته الأفريقية للموسم الجديد، مساء أمس الأحد، وعدم ضمه لها من قبل الجهاز الفني بقيادة حسام البدري.

وأضاف “زكي” في تصريحات تليفزيونية، أنه كان قد قرر الرحيل عن الفريق للإعارة لأنه لا يلعب بشكل أساسي مع الفريق، مضيفا أنه أبلغ الجهاز الفني والإداري بالفريق بقراره من قبل إعلان القائمة الأفريقية بحوالي 20 يوما.

وندد لاعب الأهلي بعدم مشاركته بالمباريات، قائلا: لم أنضم للنادي الأهلي على سبيل أنني “ديكور”، مضيفا أنه من الصعب أن يشارك في القائمة المحلية بالدوري، حيث إنه من المعروف أن اللاعب غير المقيد في القائمة الأفريقية صعب أن يشارك في القائمة المحلية.

وأوضح “زكي” أنه انضم لمنتخب مصر قبل أن ينتقل للقلعة الحمراء، وبعدها لم يشارك، ولم يتم استدعاؤه مجددا مع منتخب مصر، مشيرا إلى أنه تعرض للإحباط بسبب التجاهل وأنا الوحيد الذي ظلم في الأهلي.

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