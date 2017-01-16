ذكرت صحيفة “نيويورك ديلي نيوز” أن قيادة قوى سلاح الجو الأمريكي قررت إلغاء القوانين التي تمنع العاملين في القوى الجوية العسكرية من وضع الوشوم الكبيرة على أجزاء معينة من أجسادهم.

وذكرت الصحيفة أن القوانين الجديدة تنص على إلغاء المادة “25%” والتي كانت تطبق على الأفراد الذين يخدمون في سلاح الجو الأمريكي وتمنعهم من وضع الوشوم الكبيرة التي تغطي أجزاء معينة من أجسادهم كربع الصدر والظهر أو الذراعين والساقين.

ووفقا للسلطات الأمريكية تعد القوانين الجديدة “خطوة على طريق جذب عناصر جديدة إلى صفوف القوات الجوية الأمريكية. فكل الإحصاءات تشير إلى أن أكثر من نصف المنتسبين الجدد إلى صفوف القوات الجوية يحملون وشوما على أجسادهم، وقرابة الـ 20% منهم لديهم وشوم كبيرة تمنعها القوانين السائدة حاليا”.

وأكد المسؤولون أن العمل بالقوانين الجديدة سيطبق ابتداء من الأول من فبراير المقبل، ولكن القوانين لن تلغي الحظر على الوشوم التي توضع على الرأس والوجه واللسان والشفتين.