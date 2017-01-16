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ترامب: غزو العراق أسوأ قرار في تاريخ أمريكا
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

ترامب: غزو العراق أسوأ قرار في تاريخ أمريكا

الإثنين، 16 يناير 2017 08:59 ص
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وصف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قرار غزو العراق عام 2003 بأنه “قد يكون أسوأ قرار اتخذ في تاريخ الولايات المتحدة على الإطلاق”، مشددا على أنه ما كان يجب أن يحدث.

وأكد ترامب أثناء مقابلة مع صحيفتي التايمز البريطانية وبيلد الألمانية، الأحد، أن الهجوم الأمريكي على العراق ما كان يجب أن يحصل في المقام الأول، وأن “كل ذلك ما كان يجب أن يحدث”، مشددا على أن قرار الغزو “كان واحدا من أسوأ القرارات، وربما أسوأ قرار اتخذ في تاريخ بلادنا على الاطلاق”.

وأوضح الرئيس الأمريكي المنتخب في هذا السياق قائلا :”لقد أطلقنا العنان ... إنه أشبه برمي أحجار على خلية نحل. إنها واحدة من لحظات الفوضى العارمة في التاريخ”.

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