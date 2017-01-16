قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، إن الحوار الذي أجراه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن الحوارات الشهرية التي يجريها الرئيس مع رؤساء الصحف القومية، كان مختلفا لأنه يحمل رسائل عديدة ومباشرة للجميع.

وأوضح “رزق”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “كل يوم” المذاع على قناة “ON E” اليوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أخبرنا أنه لن يترك الشعب أسيرا لجشع التجار، مشيرا إلى أن المشاريع التي قامت بها الدولة أخيرا تمت دون أي تكلفة أو ضغوط على الموازنة العامة للدولة.

وتابع: “الرئيس لديه وعي بمصلحة بلاده، وأنه قال إن صمت المصريين في ظل هذه المعاناة تؤلمه، وأنه يعلم كل ما يعانيه المصري وأنه يحاول أن يخفف الأمور على المواطن قبل أن ينفجر”.