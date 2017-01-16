عادت حركة القطارات لطبيعتها عقب توقفها لمدة ساعة، بسبب حدوث عطل في قطار نوم يستقله 50 سائحًا بمحطة المراغة بسوهاج.

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من الخدمة الأمنية المعينة لتأمين محطة سكك حديد المراغة، يفيد بحدوث عطل بأحد القطارات أدى إلى حدوث تأخير فى الحركة.

بالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد محمد أبوالعطا رئيس مباحث مركز شرطة المراغة، بتعطل القطار رقم 86 نوم القاهرة أسوان بمحطة سكة حديد شندويل ويستقله ” 50 ” سائحا من مختلف الجنسيات، ووجود عطل فني بعربة وحدة توليد القوة ” الباور”.

نجح مسئولي هيئة السكة الحديد فى إصلاح العطل، واستأنف القطار رحلته متجاوزاً لمدة ساعة ] نجم عن ذلك تأخر القطارات أرقام 88 إسباني الإسكندرية أسوان لمدة ” 15 ” دقيقة ، 976 vip القاهرة الأقصر لمدة ” 10 ” دقائق ، 2014vip القاهرة أسوان ] لمدة ” 5 ” دقائق تم التنسيق وقسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج اتخذت كافة الإجراءات التأمينية.