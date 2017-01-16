أكد رفعت عبد الحميد الخبير الجنائي، أن الحكم الذي ستصدره المحكمة الإدارية العليا في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري “الدرجة الأولى” ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، ليس نهاية المطاف في تلك القضية.

وقال “عبد الحميد” خلال لقائه ببرنامج ” العاشرة مساء”، المعروض على فضائية “دريم”، أنه “يتوقع إحالة قضية جزيرتي تيران و صنافير إلي المحكمة الدستورية العليا ودراسة ملف طرفي النزاع”.