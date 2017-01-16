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الإثنين 16 يناير 2017 08:38 صباحاً
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أول حوار تليفزيوني مع رئيس مجلس النواب بالتزامن مع حكم تيران وصنافير
الدكتور علي عبد العال

أول حوار تليفزيوني مع رئيس مجلس النواب بالتزامن مع حكم تيران وصنافير

الإثنين، 16 يناير 2017 08:52 ص
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ينفرد الليلة برنامج مساء dmc بلقاء حصري مع الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وذلك فى العاشرة والنصف مع الإعلامي أسامة كمال على فضائية dmc العامة.

يأتي اللقاء وسط حالة من الترقب الشعبي والسياسي لحكم المحكمة الإدارية العليا فى قضية تبعية جزيرتي “تيران وصنافير”، والذى ستصدره المحكمة صباح اليوم الاثنين، بعد إحالة الحكومة القضية الى مجلس النواب.

ويتناول اللقاء الحديث عن أداء البرلمان ومدى تحقيقه لطموحات المواطن المصري، بجانب القضايا الشائكة التي شغلت الرأي العام أثناء مناقشتها في البرلمان مثل قوانين الخدمة المدنية، القيمة المضافة، والجمعيات الأهلية، بالاضافة لكشف كواليس لجان تقصي الحقائق التي شكلها المجلس ومنها فساد القمح.

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