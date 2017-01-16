تمكنت قوات الشرعية اليمنية، ممثلة فى قوات المقاومة الشعبية والجيش الوطنى اليمنى بدعم من قوات التحالف العربى، من السيطرة على كامل مديرية ذباب والمناطق المحيطة.

وأكد قائد المنطقة الرابعة فى الجيش اليمنى اللواء أحمد سيف اليافعى، فى تصريحات له أن القوات المسلحة الاماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربى، لإعادة الشرعية فى اليمن قدمت بما تمتلكه من خبرات وقدرات متنوعة الاسناد الفعال لقوات المقاومة والجيش اليمنى ما ساهم فى دحر ميليشيا الحوثى والمخلوع صالح من مديرية ذباب والمناطق المحيطة بها بما فى ذلك مدينة ذباب الساحلية وسلسلة جبال ذباب وجبال الخزان والنمر والسنترال والعمري.

وقال اللواء أحمد سيف اليافعى إن تحرير مديرية ذباب جاء ضمن العمليات الواسعة التى تشنها قوات الشرعية مدعومة من قوات التحالف العربى لتحرير كامل التراب اليمنى خاصة السواحل اليمنية وذلك بعد تعنت ميليشيا الحوثى والمخلوع صالح ورفضهما جميع الحلول السلمية والمبادرات السياسية المختلفة.