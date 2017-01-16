كوريا الجنوبية تقول إن تحديد موقع نظام ثاد قد يتأجلالإثنين، 16 يناير 2017 08:45 ص
قالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، إن توقيع عقد من شأنه تحديد موقع نظام أمريكي للدفاع الصاروخي في البلاد قد يتأجل.
ومن المقرر نشر نظام الدفاع الصاروخي للارتفاعات العالية “ثاد” في منطقة تستخدم كملعب للجولف مملوك لمجموعة لوت في منطقة سيونغجو جنوب شرقي العاصمة الكورية الجنوبية سول.
وقال مون سانج جيون المتحدث باسم وزارة الدفاع في إفادة صحفية: “الخطة تمضي قدما مع توقيع التبادل بحلول منتصف يناير لكن هناك إمكانية للتأجيل قليلا”.
وأضاف: “تحتاج مجموعة لوت إلى إجراء اجتماع لمجلس إدارتها للموافقة على التقييم النهائي للرسوم... نحن نتفهم أن الاجتماع لم يتم بعد لكنه سيعقد قريبا.”
وتقول كوريا الجنوبية والولايات المتحدة: “إن نظام ثاد يهدف إلى الحماية من قدرات كوريا الشمالية الصاروخية والنووية المتنامية”.
لكن بكين تعارض بشدة استخدام نظام ثاد في كوريا الجنوبية وتقول إن راداره القوي قد يخترق الأراضي الصينية مما أثار دعوات من بعض قادة المعارضة في كوريا الجنوبية لتأجيل أو إلغاء نشره.
وقال الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون المتوقع أن يخوض انتخابات الرئاسة في كوريا الجنوبية إن من المناسب أن تكون البلاد موقعا لنظام ثاد.
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