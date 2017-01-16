تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا للمشاهد الأولى لحادث سقوط طائرة الشحن التركية التي سقطت صباح اليوم في قيرغيزستان والتي نتج عنها مقتل 32 شخصا على الأقل، أغلبهم من السكان والمدنيين حيث سقطت الطائرة فوق منطقة سكنية.

وفيما يلي عدد من الصور الأولى التي تم تداولها عقب سقوط الطائرة: