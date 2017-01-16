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الإثنين 16 يناير 2017 08:30 صباحاً
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شاهد..الصور الأولى من حادث طائرة الشحن التركية بقيرغيستان
حادث طائرة الشحن التركية بقيرغيستان

شاهد..الصور الأولى من حادث طائرة الشحن التركية بقيرغيستان

الإثنين، 16 يناير 2017 08:40 ص
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا للمشاهد الأولى لحادث سقوط طائرة الشحن التركية التي سقطت صباح اليوم في قيرغيزستان والتي نتج عنها مقتل 32 شخصا على الأقل، أغلبهم من السكان والمدنيين حيث سقطت الطائرة فوق منطقة سكنية.

وفيما يلي عدد من الصور الأولى التي تم تداولها عقب سقوط الطائرة:

حادث طائرة الشحن التركية بقيرغيستان

حادث طائرة الشحن التركية بقيرغيستان

حادث طائرة الشحن التركية بقيرغيستان

حادث طائرة الشحن التركية بقيرغيستان

حادث طائرة الشحن التركية بقيرغيستان

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