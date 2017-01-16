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الإثنين 16 يناير 2017 08:31 صباحاً
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هكذا علق السبهان على تعيين إيران سفيراً جديداً بالعراق
السفير السعودي لدى بغداد ثامر السبهان

هكذا علق السبهان على تعيين إيران سفيراً جديداً بالعراق

الإثنين، 16 يناير 2017 08:39 ص
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قال وزير شؤون الخليج بوزارة الخارجية السعودية، ثامر السبهان، إن إيران “تعين مجرم حرب ومطلوباً دولياً سفيراً لها في العراق، ويطالبون بإغلاق القنصلية السعودية في أربيل”.

وأضاف السبهان في تغريدة له على تويتر، فجر الاثنين، “لم نسمع أي تعليق عراقي! سيادة حقيقية شاملة”.

وكانت طهران عينت قبل أيام العميد ايرج مسجدي، مستشار قائد “فيلق القدس” بالحرس الثوري الإيراني، المدرج على قائمة الإرهاب الدولية، سفيراً لها في العراق بدلاً من السفير حسن دانائي فر، وهو من منتسبي الحرس الثوري أيضاً.

وذكرت صحيفة “عصر إيران” أن تعيين العميد مسجدي سفيراً لطهران في بغداد جاء بناء على “توافق بين الجنرال قاسم سليماني (قائد الحرس الثوري الإيراني) ووزير الخارجية محمد جواد ظريف”.

ويعتبر الحرس الثوري السفارة الإيرانية في بغداد ذات أهمية استراتيجية ضمن الدول التي تخضع للنفوذ الإيراني، وكان جميع سفرائها من منتسبي الحرس الثوري منذ سقوط النظام العراقي السابق عام 2003.

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