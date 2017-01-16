اليوم .. قطع المياه عن أرمنت بالأقصر لمدة 5 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالأقصر، أنه سيتم قطع المياه عن منطقة أرمنت الوابورات، ابتداء من الساعة 11 صباح اليوم الاثنين حتى الساعة 4 عصرًا.

وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن قطع الخدمة يأتي نظرا لقيامها بالعمل على خط 300 مم.