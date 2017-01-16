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الإثنين 16 يناير 2017 08:29 صباحاً
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اليوم .. قطع المياه عن أرمنت بالأقصر لمدة 5 ساعات
انقطاع المياه ـ مياه الشرب‎

اليوم .. قطع المياه عن أرمنت بالأقصر لمدة 5 ساعات

الإثنين، 16 يناير 2017 08:45 ص
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أعلنت شركة مياه الشرب بالأقصر، أنه سيتم قطع المياه عن منطقة أرمنت الوابورات، ابتداء من الساعة 11 صباح اليوم الاثنين حتى الساعة 4 عصرًا.

وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن قطع الخدمة يأتي نظرا لقيامها بالعمل على خط 300 مم.

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