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الإثنين 16 يناير 2017 08:29 صباحاً
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إغلاق طريق الكريمات بسبب الشبورة الكثيفة
شبورة مائية - ضباب - المرور

إغلاق طريق الكريمات بسبب الشبورة الكثيفة

الإثنين، 16 يناير 2017 08:36 ص
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أغلقت الإدارة العامة للمرور ،  طريق الكريمات بسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، لوجود شبورة مائية تعمل على إعاقة الرؤية والقيادة، وذلك للقادم من الصعيد وفى طريقه إلى القاهرة و العكس لحين انقشاع الشبورة.

كما تم إغلاق طريق أسيوط الغربى أمام حركة السيارات للقادم من القاهرة اتجاه الصعيد والعكس بسبب الشبورة، وسط انتشار الخدمات المرورية على الطرق لملاحظة حركة المركبات.

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