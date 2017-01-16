أغلقت الإدارة العامة للمرور ، طريق الكريمات بسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، لوجود شبورة مائية تعمل على إعاقة الرؤية والقيادة، وذلك للقادم من الصعيد وفى طريقه إلى القاهرة و العكس لحين انقشاع الشبورة.

كما تم إغلاق طريق أسيوط الغربى أمام حركة السيارات للقادم من القاهرة اتجاه الصعيد والعكس بسبب الشبورة، وسط انتشار الخدمات المرورية على الطرق لملاحظة حركة المركبات.