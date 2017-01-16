أكد رئيس “ائتلاف الوطنية” نائب الرئيس العراقي إياد علاوي، أهمية العمل على تقوية الوحدة الوطنية ودحر الإرهاب ونبذ التطرف والطائفية السياسية وتعزيز توجهات المصالحة بالعراق.

وشدد علاوي، خلال لقائه رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق(يونامى) يان كوبيش مساء الأحد، على ضرورة إجراء انتخابات نزيهة وشفافة فى العراق.

ودعا إلى تكثيف التواصل والتنسيق بين الامين العام للامم المتحدة وأمين عام منظمة التعاون الاسلامى والامين العام لمجلس التعاون الخليجى والامين العام لجامعة الدول العربية لتكوين فهم مشترك عن أزمة المنطقة.

وطالب علاوي مجددا بالدعوة إلى عقد مؤتمر إقليمى لوضع المرتكزات المتينة للعلاقة بين بلدان المنطقة وإرساء معالم الأمن والاستقرار فيها عبر العمل المشترك لحل القضايا المختلفة.