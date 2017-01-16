يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الكساندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا منتدى الأعمال المصرى البيلاروسى‏ الثانى والمعرض المصاحب، صباح اليوم.

وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن هدف الملتقى هو الشراكة فى الصناعات الثقيلة والتى تتضمن الجرارات والمعدات المعلقة والمجرورة، وحصادات القمح والذرة والبطاطس، واللوارى والأوتوبيسات، والصناعات المغذية للجرارات والشاحنات، والإطارات، ومعدات المحاجر والمناجم، ومعدات بناء وتمهيد الطرق، وآلات قطع ومعالجة المعادن والأخشاب، وتكنولوجيا الليزر للصناعة، والطلمبات، ومعدات معالجة الصرف الحى والصناعى، والبصريات، والأدوية والمستلزمات الطبية، والصناعات البتروكيمائية والدهانات، والزراعة والصناعات الغذائية.