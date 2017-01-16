قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في مقابلة صحفية الأحد، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ارتكبت “خطأ كارثيا” بسياسة السماح لمليون مهاجر بالتدفق على بلادها.

وقال ترامب في مقابلة مشتركة مع صحيفة “تايمز” البريطانية وصحيفة “بيلد” الألمانية: “إن الاتحاد الأوروبي أصبح “عربة لألمانيا”، وتوقع أن يصوت مزيد من أعضاء الاتحاد الأوروبي على الانسحاب منه كما فعلت بريطانيا في يونيو”.

وقال ترامب معلقا على ميركل، التي قررت في أغسطس 2015 الإبقاء على حدود ألمانيا مفتوحة أمام اللاجئين، وأغلبهم مسلمون فارون من مناطق الحرب في الشرق الأوسط “أعتقد أنها ارتكبت خطأ كارثيا للغاية وهو استقبال كل هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين”.

وأضاف أنه يحمل”احتراما كبيرا” لميركل وأنه لا يزال يرى أنها واحدة من أهم قادة العالم.

وتواجه ميركل معركة صعبة لإعادة انتخابها في سبتمبر.

ويتولى ترامب منصبه يوم الجمعة وتعهد خلال حملته الانتخابية بحظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة أو فرض قيود أكثر صرامة على المهاجرين من بلدان أو مناطق تشهد نشاطا كبيرا للمتشددين.

وقال ترامب إن ألمانيا حصلت في الآونة الأخيرة على انطباع واضح لعواقب سياسة الهجرة التي انتهجتها ميركل دون أن يخوض في تفاصيل.