قتل عشرات الأشخاص، بينهم عدد من الأطفال، الاثنين، في تحطم طائرة شحن تشغلها شركة “تركيش إيرلاينز” التركية قرب مطار بشكيك في قرغيزستان.

وبعد حصيلة أولية أشارت إلى مقتل 15 شخصا، “ارتفع عدد القتلى إلى 32” وفق ما أوضح وزير الطوارئ القرغيزي لوكالة “فرانس برس”.

وأشارت مصادر طبية إلى أن هناك “6 أطفال” بين الضحايا.

وأشارت وكالات الأنباء الروسية إلى أن طائرة الشحن تشغلها شركة الخطوط الجوية التركية “تركيش إيرلاينز”.

وقالت إدارة المطار إن الطائرة كان من المفترض أن تتوقف في المطار قرب العاصمة بشكيك وهي في طريقها من هونغ كونغ إلى إسطنبول.

وتحطمت الطائرة عندما حاولت الهبوط وسط ضعف الرؤية في الساعة 7:31 بالتوقيت المحلي (01:31 بتوقيت غرينتش).

وقالت وزارة الرعاية الصحية إن رجال الإنقاذ انتشلوا جثة أحد الطيارين وجثث لسكان محليين، كانت منازلهم في منطقة سقوط الطائرة، وهي من طراز “بوينغ 747”.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الطوارئ إلى تدمير 15 منزلا على الأقل جراء الحادث.

وقال شاهد عيان رفض ذكر اسمه لفرانس برس إن “الطائرة تحطمت فوق المنازل مما أدى إلى مقتل عائلات بكاملها”.

وأضاف: “لم يبق شيئا من المنازل. قتل الناس مع كل (أفراد) عائلاتهم وأولادهم، وكان أشخاص كثيرون لا يزالون نياما”.

وبحسب وسائل إعلام قرغيزية تحطمت الطائرة قرب بلدة داتشا-سو القريبة من مطار عاصمة هذا البلد الفقير في آسيا الوسطى.

وتوجه نائب رئيس الوزراء محمد علي ابولغازييف إلى مكان الحادث بحسب بيان للحكومة.

وألغى الرئيس القرغيزي ألماظ بيك اتمباييف زيارته إلى الصين وعاد إلى بشكيك، وفق ما أفادت وسائل إعلام قرغيزية.