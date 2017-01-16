تحطم طائرة تركية فوق منطقة سكنية ومقتل العشراتالإثنين، 16 يناير 2017 07:18 ص
قتل عشرات الأشخاص، بينهم عدد من الأطفال، الاثنين، في تحطم طائرة شحن تشغلها شركة “تركيش إيرلاينز” التركية قرب مطار بشكيك في قرغيزستان.
وبعد حصيلة أولية أشارت إلى مقتل 15 شخصا، “ارتفع عدد القتلى إلى 32” وفق ما أوضح وزير الطوارئ القرغيزي لوكالة “فرانس برس”.
وأشارت مصادر طبية إلى أن هناك “6 أطفال” بين الضحايا.
وأشارت وكالات الأنباء الروسية إلى أن طائرة الشحن تشغلها شركة الخطوط الجوية التركية “تركيش إيرلاينز”.
وقالت إدارة المطار إن الطائرة كان من المفترض أن تتوقف في المطار قرب العاصمة بشكيك وهي في طريقها من هونغ كونغ إلى إسطنبول.
وتحطمت الطائرة عندما حاولت الهبوط وسط ضعف الرؤية في الساعة 7:31 بالتوقيت المحلي (01:31 بتوقيت غرينتش).
وقالت وزارة الرعاية الصحية إن رجال الإنقاذ انتشلوا جثة أحد الطيارين وجثث لسكان محليين، كانت منازلهم في منطقة سقوط الطائرة، وهي من طراز “بوينغ 747”.
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الطوارئ إلى تدمير 15 منزلا على الأقل جراء الحادث.
وقال شاهد عيان رفض ذكر اسمه لفرانس برس إن “الطائرة تحطمت فوق المنازل مما أدى إلى مقتل عائلات بكاملها”.
وأضاف: “لم يبق شيئا من المنازل. قتل الناس مع كل (أفراد) عائلاتهم وأولادهم، وكان أشخاص كثيرون لا يزالون نياما”.
وبحسب وسائل إعلام قرغيزية تحطمت الطائرة قرب بلدة داتشا-سو القريبة من مطار عاصمة هذا البلد الفقير في آسيا الوسطى.
وتوجه نائب رئيس الوزراء محمد علي ابولغازييف إلى مكان الحادث بحسب بيان للحكومة.
وألغى الرئيس القرغيزي ألماظ بيك اتمباييف زيارته إلى الصين وعاد إلى بشكيك، وفق ما أفادت وسائل إعلام قرغيزية.
-
الجامعة العربية تدين قرار مجلس النواب الأمريكى بشأن قرار وقف الاستيطان
دانت جامعة الدول العربية قرار مجلس النواب الأمريكي ، والذي يعكس توجهاً سلبياً للغاية كونه يحمل تنديداً بالقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولى الذي يطالب بالوقف ...Fri, 13 Jan 2017 09:22:42 GMT
-
"الجمارك" تخفض الرسوم على السيارات الأوروبية..وخبراء: الأسعار لن تتغير
بدأت مصلحة الجمارك في مطلع شهر يناير الجاري تخفيض قيمة الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بحسب اتفاقية الشراكة التي وقعتها مصر مع الاتحاد ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
«المرور»: الانتهاء من إصلاحات بالطريق الدائري أعلى «مؤسسة الزكاة»
أكد النقيب مصطفى عبد الحاكم مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة بالطريق الدائري أعلى منطقة مؤسسة الزكاة. وأشار عبد الحاكم من ...Fri, 13 Jan 2017 10:07:21 GMT
-
الزوج النكدي.. طاقة سلبية تنعكس على الزوجة والأسرة
عادة ما يردد الرجال مقولة “زوجتي نكدية”، وأن النكد صفة لا تتجزأ من شخصية المرأة، إلا أن الأمر قد يتغير وتنتقل تلك الصفة إلى الرجل، ليوصف هو بـ”النكدية” وكثرة ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
مصرع وإصابة 9 أشخاص في انهيار جسر وسط الصين
لقي شخص مصرعه وأصيب ثمانية آخرون في انهيار جسر علوي قديم، بمدينة تشنجتشو عاصمة إقليم هينان وسط الصين وفقا لما أعلنته الشرطة الصينية. وقالت الشرطة: “إن عمال البناء ...Fri, 13 Jan 2017 05:46:22 GMT
-
مقتل 71 شخصا في قصف واشتباكات بين النظام والمعارضة في سورياFri, 13 Jan 2017 08:05:41 GMT
-
محافظة القاهرة تشن حملة موسعة لإزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات
شنت أجهزة حي السيدة زينب برئاسة المهندس حسام رأفت حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم شرطة السيدة زينب لإزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات. وقامت الأجهزة ...Fri, 13 Jan 2017 09:39:13 GMT
-
شبورة كثيفة بمحاور القاهرة والجيزة.. و"المرور" يحذر من زيادة السرعة
شهد كوبرى أكتوبر ومحور 26 يوليو، وبعض الطرق الرئيسية بمحافظة القاهرة والجيزة، صباح اليوم، شبورة كثيفة، أدت إلى انعدام الرؤية الأفقية على الطريق. وحذرت الإدارة ...Fri, 13 Jan 2017 06:49:34 GMT
-
مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لدوري أبطال أفريقيا
أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري القائمة النهائية والتي سيرسلها للاتحاد الإفريقي لكرة القدم للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا. وشهدت ...Sun, 15 Jan 2017 20:19:21 GMT