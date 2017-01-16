 Moheet on google
الإثنين 16 يناير 2017 06:24 صباحاً
روابط سريعة
البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 600 مليون جنيه اليوم الإثنين
البنك المركزي المصري

البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 600 مليون جنيه اليوم الإثنين

الإثنين، 16 يناير 2017 07:24 ص

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة بقيمة تصل 600 مليون جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

وتبلغ قيمة الطرح الأول نحو 350 مليون جنيه لأجل 5 سنوات، بينما يبلغ الطرح الثاني نحو 250 مليون جنيه لأجل 10 سنوات.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري 240 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، ومن خلال مساعدات ومنح الدول العربية والقروض الدولية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3