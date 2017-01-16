يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة بقيمة تصل 600 مليون جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

وتبلغ قيمة الطرح الأول نحو 350 مليون جنيه لأجل 5 سنوات، بينما يبلغ الطرح الثاني نحو 250 مليون جنيه لأجل 10 سنوات.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري 240 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، ومن خلال مساعدات ومنح الدول العربية والقروض الدولية.