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تعرف على أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر
مصوغات ذهبية
مصوغات ذهبية

تعرف على أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر

الإثنين، 16 يناير 2017 06:38 ص
كتب ربيع شعبان
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 728
عيار 22 667
عيار 21 637
عيار 18 546
عيار 14 425
عيار 12 364
الاونصة 22,641
الجنيه الذهب 5,096
الكيلو 728,000
قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر
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