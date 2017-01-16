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الحماية المدنية: السيطرة على حريق قسم المركبات فى ميدان الرماية
حريق الرويعي‎

الحماية المدنية: السيطرة على حريق قسم المركبات فى ميدان الرماية

الإثنين، 16 يناير 2017 03:10 ص

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ10 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على حريق نشب داخل قسم المركبات التابع لمديرية أمن الجيزة فى ميدان الرماية، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لتسهيل عمليات الإطفاء لرجال الحماية المدنية ومحاولة منع امتداد النيران لباقى أجزاء القسم.

وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى قسم المركبات بجوار فرع النجدة فى ميدان الرماية، وتم الدفع  بسيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى فى محاولة لمحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات.

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