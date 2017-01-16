صدر حديثا عن المكتب المصري للمطبوعات كتاب “إدارة الأزمات” للاستاذ الدكتور رفعت الضبع.

هذا المؤلف يؤصل علمًا جديدًا يسمى إدارة الأزمات من خلال ما جاء بالقرآن الكريم والأحاديث القدسية والنبوية الشريفة. وهو امتداد لتأصيل علوم الإعلام النوعي.

وتم لأول مرة وضع مفهوم جديد وفلسفة جديدة وأهداف وأغراض ومبادئ التي يمكنها التعامل مع التطورات العلمية والمتغيرات العالمية الحديثة، حيث يشارك في علاج مشكلات المجتمع وينهض به ويتصدى للفلسفات المدمرة ويعالج الأزمات الطاحنة والمتكررة التي يعيشها المجتمع، ويهدف إلى تحصين القراء وتنقية الرسالة الإعلامية من الشوائب وترسيخ الرسالات السماوية ومحاربة الرذيلة والدعوة إلى الفضيلة.

بالإضافة إلى إعداد خريجين في تخصصات بينية جديدة للوفاء بحاجة المجتمعات العربية والإسلامية من تلك التخصصات ليقدموا للمجتمع نموذجاً مؤهلًا ومدربًا على إدارة الأزمات الخالي من الشوائب، والذي يعمل على اكتشاف المواهب والمهارات وتنميتها لنتحقيق الأهداف السامية والعمل على رفاهية المجتمع وتحقيق الأمن والاطمئنان والمحبة والتعاون والسلام والسعادة والرفاهية لبني الإنسان.