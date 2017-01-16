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اليوم.. نظر دعوى بنك مصر ضد وزير الصحة
الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان

اليوم.. نظر دعوى بنك مصر ضد وزير الصحة

الإثنين، 16 يناير 2017 02:51 ص

تنظر اليوم الإثنين، الدائرة السابعة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار سامح موسى، تأجيل الدعوى المقامة من بنك مصر ضد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، للمطالبة بسداد مديونية قدرها 16 ألف جنيه، بخلاف عوائد بواقع 17٪.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى إقامة البنك دعوى حملت رقم 915 ضد وزير الصحة بناءً على عقود مرابحات العاملين بالوزارة، وكفل الوزير العاملين لديه كفالة تضامنية؛ لسداد عقود المرابحات، طبقًا لمذكرات الدعوى المقدمة للمحكمة.

وكانت الوزارة تأخرت في سداد مستحقات البنك، ما دفع مسئولو البنك إلى اللجوء للقضاء.

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