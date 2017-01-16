قال محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية: «الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس عليه فواتير لأحد ولا أحدا بعيدا عن عيون الهيئة، وننفذ كافة توجيهات الرئيس بحذافيرها، والقانون صاحب القرار في مواجهة الفساد».

وأضاف رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج «مساء dmc»، «لسنا الأعلى أو الأقل والهيئة ممثلة عن مصر في مكافحة الفساد طبقا للاتفاقية الدولية بهذا الشأن ومجلس النواب الجهاز الرقابي، والتشريعي الأول، ونؤيده بقوة، ونتعاون معه في بعض الأمور مثل فساد القمح ولا أحدا فوق القانون والأجهزة الرقابية لديها أدواتها لمراقبة أعضائها، ويجب إعادة الثقة بين المواطن والدولة».

وتابع: «الرئيس عبد الفتاح السيسي، يبتغي سرعة المشروعات القومية بهدف خلق فرص عمل والهيئة تراقب تنفيذ كافة المشروعات القومية، وهناك العديد من المشروعات تم تأجيل افتتاحها لوجود بعض الملاحظات عليها؛ لأنه لا يجوز أن نقول للرئيس كلمه تمام يا أفندم».

وأكد أن الرقابة الإدارية تتابع الجداول الزمنية لتنفيذ كافة المشروعات القومية، وهل تم ترشيد الإنفاق فى تلك المشروعات وتنفيذ الإجراءات ومراحل التنفيذ والمبالغ المالية التى تم إنفاقها، وغيرها؟ ونعد تقاريرَ بكل هذه الخطوات وتُعرض على الرئيس».