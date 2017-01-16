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متعب عن ارتفاع الأسعار:"مضايقني"
عماد متعب

متعب عن ارتفاع الأسعار:"مضايقني"

الإثنين، 16 يناير 2017 02:30 ص

عبر الكابتن عماد متعب نجم النادي الأهلي، عن غضبه من ارتفاع الأسعار، قائلا: “ارتفاع الأسعار مضايقني، لكن مصر تمر بمرحلة صعبة أنا متفهمها”.

وأشار خلال لقائه في برنامج “كل يوم”، المذاع على قناة “أون إي”، تقديم الإعلامي عمرو أديب،: “أن مصر ليست مقصدا للاحتراف؛ بسبب مشكلات كثيرة منها الملاعب غير المُعدة، والدول الأخرى بها منظومة متكاملة لكرة القدم، ومصر بعيدة كل البعد عن هذا العالم”.

وكشف “متعب” عن حبه للمطرب عمرو دياب والفنان محمد منير، قائلا: “هما زملكاوية لكن بحبهما وبحب أتابعهما، ولي الشرف أن عمرو دياب هو اللي أحيا فرحي”.

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