استغاثات لإنقاذ قصر "بشارة" من الهدم (صور)الإثنين، 16 يناير 2017 02:45 ص
نشرت الصفحة الرسمية لموقع الملك فاروق على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” رسالة أحد الأعضاء من محافظة أسيوط، يشتكي فيها الحال الذي وصل إليه المقر السابق للحزب الوطني بالمحافظة، والذي كان قصرًا ملكيًا في الأساس.
وكتب المواطن في رسالته للصفحة: “مقر الحزب الوطني السابق في أسيوط، قصر عائلة بشارة، كان تحفة معمارية وأصبح خرابة. يقع القصر في شارع 26 يوليو “شارع الملك فاروق سابقا”، ويطل بجانبه على شارع الجيش، مساحته 2303 متر، ومسجل ضمن القصور والفيلات المحظور هدمها في أسيوط”.
وتابع: “القصر كان عبارة عن مبنى من دورين وبدروم وقطع أرض فضاء معدة للبناء وقد استولى الحزب الوطني على القصر بإيجار قيمته 100 جنيه وتضاعفت بالتدريج إلى أن صارت 1000 جنيه. هذا وقد تم الإعلان مؤخرا عن حذف القصر من قائمة التراث المعماري”.
كما أشارت صفحة “ديوان المعماريين”، بـ”فيس بوك” إلى حذف قصر عائلة بشارة من سجل المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز. فى إدانة منها لقرار الحذف، بينت الصفحة أن حذف المبنى رقم 4 بشارع 26 يوليو، حى غرب، بمحافظة أسيوط، يأتى تمهيدًا لهدمه وبناء برج سكنى، رغم صدور قرار من اللجنة الهندسية المختصة فى فبراير 2013 بضرورة عمل الترميمات والإصلاحات للحوائط التى تعرضت للاعتداءات، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرارها.
وطالبت صفحة “البصارة” بوقف هدم قصر بشارة، وقالت فى تدوينة لها: “كفانا هدم فى تراث مصر، تضامنوا لإيقاف هدم القصر”.
وقصر بشارة، يتميز بأنه أجمل التحف المعمارية لأحد أعيان محافظة أسيوط والذي آلت ملكيته بعد وفاة المالك إلى الورثة، ويتميز قصر بشارة بوجود شرفات كبيرة بعقود موتورة ورفارف جصّية بالسياج للسطوح والشرفات بالأداور، ومفرغة بشكل زخرفي كلاسيكي جميل، ما جعل المبنى ذو طراز معمارى تاريخى مميز، ويرجع إنشاؤه إلى أوائل القرن العشرين.
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