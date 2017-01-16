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نجل رئيس بيلاروسيا يزور الأهرامات
نجل رئيس بيلا روسيا

نجل رئيس بيلاروسيا يزور الأهرامات

الإثنين، 16 يناير 2017 02:08 ص
محيط - سميرة سليمان

زار نجل رئيس بيلا روسيا صباح أمس الأحد منطقة آثار الهرم وكان في استقبالة الأثري أشرف محي مدير عام منطقة آثار الهرم، وذلك في إطار زيارة والده الكسندر لوكاشينكو رئيس بيلا روسيا للقاهرة لمقابلة الرئيس السيسي لبحث سبل التعاون بين البلدين.

وصرح محي أن نجل الرئيس كان شديد الحرص على زيارة منطقة الأهرامات لمشاهدة عظمة الحضارة الفرعونية الذي يعشقها على حد تعبيره، كواحدة من عجائب الدنيا.

وأشار محى أن الزيارة تضمنت الأهرامات الثلاثة ومنطقة البانوراما وأبو الهول، مضيفاً أنه رافقه خلال جولته وشرح المنطقة الأثرية كما أن نجل الرئيس كان حريص على التقاط الصور التذكارية له بالمنطقة الاثرية.

نجل رئيس بيلا روسيا

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