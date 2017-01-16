أكدت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار عدم صحة ما تردد مؤخرا ببعض المواقع الإخبارية الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول ضياع خاتم ذهبي ملكي من مخزن المتحف المصري بالتحرير.

وأوضحت أن أحد الدارسين كان قد تقدم منذ أيام بطلب لإدارة المتحف لفحص هذا الخاتم ودراسته إلا أن الادارة طلبت منه مهلة لفتح الصندوق الذي يحوى الخاتم، خاصة وأن طلبه تزامن مع انشغال عدد من أمناء المتحف في لجان جرد الأمر الذي دفع البعض لنشر شائعة حول فقد الخاتم.

وأشارت صلاح إلى أنه في عام 2002 اختير هذا الخاتم مع مجموعة من القطع الأثرية من عدة مخازن أثرية؛ منها مخزن المتحف المصري و سقارة والهرم لعرضها بمعرض مؤقت للآثار أقيم بالمتحف بمناسبة الاحتفال بعيده المئوي، مضيفة أنه تم تسجيل كافة القطع الأثرية بسجلات المتحف و توزيعها على الأقسام المختلفة طبقا للفترة التاريخية لها.

وأفادت صلاح أن القطع التي تم نقلها للمتحف وعدم عرضها بالمعرض ومنها هذا الخاتم فقد تم حفظها في صناديق خاصة بالمخزن.

وصرحت صلاح أنه تم تشكيل لجنة أثرية ضمت في عضويتها مدير عام المتحف المصري، وعدد من الأمناء لفتح الصندوق الذي يحوى الخاتم والتي أكدت وجوده وأنه في حالة جيدة من الحفظ.