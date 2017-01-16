أكدت يارا نعوم، ملكة جمال مصر سابقا وزوجة الكابتن عماد متعب نجم النادي الأهلي، إن “متعب” يأكل قبل أن ينام، وينام كثيرا، مشيرة إلى أنها لا تطبخ؛ لأنها لا تجيد فن الطبخ.

ولفتت خلال لقائها في برنامج “كل يوم”، المذاع على قناة “أون إي”، أن أكثر حادثة أثّرت فيها، هي كسر ضلوع زوجها في إحدى المباريات الودية، متابعة: “عماد ملوش سيستم، وبغير عليه لما واحدة تسلم عليه بتجاوز”.