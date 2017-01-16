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ترامب: يجب خفض الأسلحة النووية
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

ترامب: يجب خفض الأسلحة النووية

الإثنين، 16 يناير 2017 01:56 ص

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، “إنه لابد من خفض ترسانة الأسلحة النووية، وذلك في إطار أي اتفاق نووي مع روسيا”.

ولفت “ترامب” حسب صحيفة تايمز، «أعتقد أن الأسلحة النووية يجب خفضها وبشكل كبير جدا»، وذلك ردا على سؤال بشأن اتفاق مع روسيا لخفض الأسلحة النووية.

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