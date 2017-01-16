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"الصرخة" تشارك في معرض القاهرة للكتاب
الصرخة

"الصرخة" تشارك في معرض القاهرة للكتاب

الإثنين، 16 يناير 2017 01:56 ص
محيط - سميرة سليمان

تشارك رواية “الصرخة” للكاتب  الإنجليزي عراقي الأصل رياض القاضي الصادرة عن دار كنوز للنشر والتوزيع بالقاهرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ وهي رواية واقعية تتطرق إلى قصص واقعية عن ضحايا داعش والفتن التي يواجهها الشباب، واستغلال الوضع من قبل بعض المتشددين دينيا لتوتير الأأوضاع في المنطقة.

رياض القاضي كاتب روائي وصحفي  ومدير تحرير صحيفة Iraqi bbc يعيش في لندن،  وهو من المؤلفين الشباب الذين برزوا على الساحة الأدبية، أصدر 24 رواية حتى الآن أبرزها رواية الصرخة وديوان “نسرين أبجدية العشق” له تحت الطبع رواية “مولانا”التي ستصدر عن مجموعة النيل العربية.

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