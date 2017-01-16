حدث فى مثل هذا اليوم 16 يناير .. عقد الاجتماع الأول لعصبة الأمم

929: عبد الرحمن الناصر يعلن نفسه في قرطبة خليفة للمسلمين مؤسسًا خلافة قرطبة.

1761: بريطانيا تستولي على إقليم بونديتشيري بالهند من فرنسا.

1777: استقلال فيرمونت عن نيويورك.

1835: تأسيس إمارة دبي بعد 15 عاما من ارتباطها بالحماية البريطانية.

1909: بعثة إرنست شاكلتون تعثر على القطب الجنوبي المغناطيسي.

1920: عقد الاجتماع الأول لعصبة الأمم.

1938: افتتاح المتحف الزراعي المصري في “سراي الأميرة فاطمة إسماعيل” والتي كانت قد وهبته في عام 1908 للجامعة المصرية.

1943: الحكومة العراقية تعلن الحرب على دول المحور وتقف إلى جانب قوات الحلفاء في إطار الحرب العالمية الثانية.

1948: العصابات الصهيونية ترتكب مجزرة بفندق سميراميس في شارع صلاح الدين في حيفا عندما فجروا قنبلة فقتلوا 31 عربيًا من رجال ونساء وأطفال وأصابوا 31 آخرين.

1953: حل الأحزاب السياسية في مصر.

1964: الرئيس الأمريكي ليندون جونسون يعطي موافقة الولايات المتحدة على معاونة قوات فيتنام الجنوبية لزعزعة النظام في فيتنام الشمالية.

1972: حادثة مالاري في إندونيسيا.

1979: شاه إيران محمد رضا بهلوي يصل مع عائلته إلى مصر بعد خروجه من إيران.

1979: زلزال في إيران بقوة 6.7 على مقياس ريختر يؤدي إلى وفاة 200 شخص على الأقل.

1989: إقامة علاقات سياسية بين إسبانيا وإسرائيل.

1991: إنتهاء مُهلة الأمم المتحدة لانسحاب القوات العراقية من الكويت وبدء حرب الخليج الثانية ضد العراق.

1992: محمد بوضياف يتولى رئاسة الجزائر.

1994: زلزال في بنسيلفانيا بقوة 4.6 على مقياس ريختر.

1995: زلزال في كوبي باليابان بقوة 6.9 على مقياس ريختر يؤدي إلى مقتل 5502 شخص وإصابة 36896.

2001: اغتيال رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية لوران كابيلا.

2006: تنصيب الناشطة السياسية إلين جونسون سيرليف رئيسة على ليبيريا لتكون أول امرأة تتولى الرئاسة في بلد أفريقي.

2014: انطلاق أعمال المحكمة الدُوليَّة الخاصَّة بلُبنان المُكلَّفة بالنظر في قضيَّة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.