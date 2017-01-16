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الإثنين 16 يناير 2017 06:35 صباحاً
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حدث فى مثل هذا اليوم 16 يناير .. عقد الاجتماع الأول لعصبة الأمم
عصبة الأمم

حدث فى مثل هذا اليوم 16 يناير .. عقد الاجتماع الأول لعصبة الأمم

الإثنين، 16 يناير 2017 06:15 ص

929: عبد الرحمن الناصر يعلن نفسه في قرطبة خليفة للمسلمين مؤسسًا خلافة قرطبة.

1761: بريطانيا تستولي على إقليم بونديتشيري بالهند من فرنسا.

1777: استقلال فيرمونت عن نيويورك.

1835: تأسيس إمارة دبي بعد 15 عاما من ارتباطها بالحماية البريطانية.

1909: بعثة إرنست شاكلتون تعثر على القطب الجنوبي المغناطيسي.

1920: عقد الاجتماع الأول لعصبة الأمم.

1938: افتتاح المتحف الزراعي المصري في “سراي الأميرة فاطمة إسماعيل” والتي كانت قد وهبته في عام 1908 للجامعة المصرية.

1943: الحكومة العراقية تعلن الحرب على دول المحور وتقف إلى جانب قوات الحلفاء في إطار الحرب العالمية الثانية.

1948: العصابات الصهيونية ترتكب مجزرة بفندق سميراميس في شارع صلاح الدين في حيفا عندما فجروا قنبلة فقتلوا 31 عربيًا من رجال ونساء وأطفال وأصابوا 31 آخرين.

1953: حل الأحزاب السياسية في مصر.

1964: الرئيس الأمريكي ليندون جونسون يعطي موافقة الولايات المتحدة على معاونة قوات فيتنام الجنوبية لزعزعة النظام في فيتنام الشمالية.

1972: حادثة مالاري في إندونيسيا.

1979: شاه إيران محمد رضا بهلوي يصل مع عائلته إلى مصر بعد خروجه من إيران.

1979: زلزال في إيران بقوة 6.7 على مقياس ريختر يؤدي إلى وفاة 200 شخص على الأقل.

1989: إقامة علاقات سياسية بين إسبانيا وإسرائيل.

1991: إنتهاء مُهلة الأمم المتحدة لانسحاب القوات العراقية من الكويت وبدء حرب الخليج الثانية ضد العراق.

1992: محمد بوضياف يتولى رئاسة الجزائر.

1994: زلزال في بنسيلفانيا بقوة 4.6 على مقياس ريختر.

1995: زلزال في كوبي باليابان بقوة 6.9 على مقياس ريختر يؤدي إلى مقتل 5502 شخص وإصابة 36896.

2001: اغتيال رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية لوران كابيلا.

2006: تنصيب الناشطة السياسية إلين جونسون سيرليف رئيسة على ليبيريا لتكون أول امرأة تتولى الرئاسة في بلد أفريقي.

2014: انطلاق أعمال المحكمة الدُوليَّة الخاصَّة بلُبنان المُكلَّفة بالنظر في قضيَّة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.

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