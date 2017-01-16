حدث فى مثل هذا اليوم 16 يناير .. عقد الاجتماع الأول لعصبة الأممالإثنين، 16 يناير 2017 06:15 ص
929: عبد الرحمن الناصر يعلن نفسه في قرطبة خليفة للمسلمين مؤسسًا خلافة قرطبة.
1761: بريطانيا تستولي على إقليم بونديتشيري بالهند من فرنسا.
1777: استقلال فيرمونت عن نيويورك.
1835: تأسيس إمارة دبي بعد 15 عاما من ارتباطها بالحماية البريطانية.
1909: بعثة إرنست شاكلتون تعثر على القطب الجنوبي المغناطيسي.
1920: عقد الاجتماع الأول لعصبة الأمم.
1938: افتتاح المتحف الزراعي المصري في “سراي الأميرة فاطمة إسماعيل” والتي كانت قد وهبته في عام 1908 للجامعة المصرية.
1943: الحكومة العراقية تعلن الحرب على دول المحور وتقف إلى جانب قوات الحلفاء في إطار الحرب العالمية الثانية.
1948: العصابات الصهيونية ترتكب مجزرة بفندق سميراميس في شارع صلاح الدين في حيفا عندما فجروا قنبلة فقتلوا 31 عربيًا من رجال ونساء وأطفال وأصابوا 31 آخرين.
1953: حل الأحزاب السياسية في مصر.
1964: الرئيس الأمريكي ليندون جونسون يعطي موافقة الولايات المتحدة على معاونة قوات فيتنام الجنوبية لزعزعة النظام في فيتنام الشمالية.
1972: حادثة مالاري في إندونيسيا.
1979: شاه إيران محمد رضا بهلوي يصل مع عائلته إلى مصر بعد خروجه من إيران.
1979: زلزال في إيران بقوة 6.7 على مقياس ريختر يؤدي إلى وفاة 200 شخص على الأقل.
1989: إقامة علاقات سياسية بين إسبانيا وإسرائيل.
1991: إنتهاء مُهلة الأمم المتحدة لانسحاب القوات العراقية من الكويت وبدء حرب الخليج الثانية ضد العراق.
1992: محمد بوضياف يتولى رئاسة الجزائر.
1994: زلزال في بنسيلفانيا بقوة 4.6 على مقياس ريختر.
1995: زلزال في كوبي باليابان بقوة 6.9 على مقياس ريختر يؤدي إلى مقتل 5502 شخص وإصابة 36896.
2001: اغتيال رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية لوران كابيلا.
2006: تنصيب الناشطة السياسية إلين جونسون سيرليف رئيسة على ليبيريا لتكون أول امرأة تتولى الرئاسة في بلد أفريقي.
2014: انطلاق أعمال المحكمة الدُوليَّة الخاصَّة بلُبنان المُكلَّفة بالنظر في قضيَّة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.
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