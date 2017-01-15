وافق مجلس إدارة بنك قطر الوطنى الأهلى على اقتراح زياة رأسمال البنك المرخص به من 10 مليارات جنيه إلى 15 مليار جنيه، بزيادة قدرها 5 مليارات جنيه.

كما وافق على زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع من 7.42 مليار جنيه إلى 8.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.48 مليار جنيه، عن طريق توزيع 148.4 مليون سهم مجاني بواقع سهمين مجانين لكل 10 أسهم أصلية.

وتأتى الزيادة ممولة من الاحتياطي العام للبنك وفقاً للمركز المالي في 31 ديسمبر الماضي، وبناءاً على دراسة القطاع المالي المؤرخة اليوم 15 يناير، على أن يتم عرض أمر الزيادة على الجمعية العامة العادية وغير العادية.

حقق البنك صافي أرباح مجمعة 4.2 مليار جنيه خلال عام 2016، مقارنة بصافي أرباح 3.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الأسبق 2015، بنمو في الأرباح بلغ 31.7%.

وارتفع صافي الدخل من العائد والأتعاب والعمولات خلال العام لتبلغ 8.43 مليار جنيه، مقابل إيرادات 6.13 مليار جنيه خلال العام المقارن 2015، بزيادة قدرها 37.4%.

لترتفع إجمالى أصول البنك بنحو 41.7% لتبلغ 190.93 مليار جنيه خلال عام 2016، مقارنة بـ132.81 مليار جنيه خلال العام الأسبق 2015.

وبلغت الأرباح المستقلة للبنك خلال العام نحو 4.03 مليار جنيه، مقابل صافي أرباح 3.08 مليار جنيه خلال العام الأسبق 2015، بنسبة ارتفاع بلغت 30.9%.

يبلغ رأسمال البنك الحالي المُصدر والمدفوع 7.42 مليار جنيه، مقسماً على عدد 645.3 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، لتبلغ القيمة السوقية للبنك نحو 24.7 مليار جنيه.

ومن المقرر عرض اقتراح زيادة رأسمال على الجمعية العامة العادية وغير العادية، وفوض المجلس رئيسه أو العضو المنتدب لإجراء أى تعديلات تطلبها البورصة المصرية بخصوص تقرير الافصاح.