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أسعار الدواجن والبيض بالمزارع
دواجن في المانيا

أسعار الدواجن والبيض بالمزارع

الأحد، 15 يناير 2017 11:28 م
محيط

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن في المزرعة سجلت 22 جنيها للكيلو وسعر كرتونة البيض سجل 32.5 للكرتونة.

وأشار “عبد العزيز”، إلى إن مشكلة ارتفاع سعر البيض هي نتيجة لنقص المعروض بعد بيع بعض المنتجين الدواجن في عمر الإنتاج نتيجة لتعرضهم للخسارة، لافتا إلى أن دورة إنتاج البيض 5 شهور.

وأوضح: “أن الدواجن المعبأة تصل إلى 29 جنيها جملة وتباع بسعر 32 جنيها للمستهلك.

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