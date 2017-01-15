ألحق فريق أشبيلية بنظيره ريال مدريد الخسارة الأولى له في الدوري الإسباني بثنائية مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم الأحد ضمن الجولة الـ 18 من “الليجا”، بملعب “رامون سانشيز بيزخوان”.

تقدم ريال مدريد عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقيقة 66 قبل أن يتعادل راموس بهدف من النيران الصديقة لأبناء الأندلس في الدقيقة 84 وأضاف أشبيلية هدف الفوز في الدقيقة 91 قبل إنطلاق صافرة النهاية

بهذه النتيجة توقف ريال عند النقطة 40 ومازال يحتل صدارة الدوري الإسباني بينما قفز أشبيلية للمركز

يذكر أن كريستيانو رونالدو سجل (23 هدف ) في مرمى اشبيلية ، اكثر من أي نادي اخر في مسيرته بعد هدفه الذي أحرزه اليوم من ركلة جزاء

ومن جانب آخر استطاع أشبيلية أن يوقف مسيرة ريال مدريد بعد ألحق به الخسارة الأولى اليوم هذا الموسم وتوقفت المسيرة عند 40 مباراة دون خسارة، منذ فبراير 2016 أمام أتليتكو مدريد

وسجل اللاعب يوفيتيتش هدفين في مباراتين جميعهما في شباك ريال مدريد منذ انضمامه للعب بصفوف أشبيلية.